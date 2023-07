Adwokat i lider KOD wynosił z aresztu grypsy w majtkach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Adwokat wynosił w majtkach grypsy od aresztowanego - informuje Super Ekspress.

Chodzi o mecenasa Mikołaja Mareckiego ze Szczecina związanego z Komitetem Obrony Demokracji. Prawnik nie ma sobie nic do zarzucenia. Sprawą zajmuje się prokuratura.



Jak pisze gazeta mecenas 16 czerwca przyjechał na spotkanie z klientem w Areszcie Śledczym. Widzenie odbywało się w sali monitorowanej, a uwagę strażnika przykuło nienaturalne zachowanie prawnika.



W związku informacją od strażnika dyrektor aresztu zdecydował o o przeprowadzeniu kontroli osobistej adwokata podczas której doszło do ujawnienia przedmiotów niedozwolonych - informuje Areszt.



Z kolei prokuratura potwierdza, że prowadzone są w tej sprawie dalsze czynności.



Sam adwokat pytany przez gazetę twierdzi, że doszło do bezprawnego przeszukania i naruszenia tajemnicy obrończej. Super Express podaje również, że postępowanie w tej sprawie prowadzi również Szczecińska Izba Adwokacka.