W czasie wolnym od służby policjanci zauważyli w Kołobrzegu poszukiwaną listem gończym 27-latkę. Kobieta została zatrzymana.

Funkcjonariusze ze Szczecina wspomagają działania w kurorcie. I choć akurat mieli wolne, to podeszli do kobiety, którą zidentyfikowali jako osobę poszukiwaną.



Patrol wylegitymował 27-latkę, która - jak się okazało - ma zasądzoną karę pół roku za kratami za kradzież z włamaniem. Teraz trafi do więzienia.