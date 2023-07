Niemowlęta znalazły dom, szpital na Pomorzanach dziękuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Te dzieci już dawno powinny mieć swój dom" - takimi słowami szpital na Pomorzanach apelował na Facebooku w sprawie siedmiorga niemowląt, szukających rodzin zastępczych. Apel okazał się skuteczny.

Połowa z nich znalazła już nowy dom.



- Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się zainteresowali, a szczególnie dziękujemy Miastu Szczecin i panu wojewodzie. To dzięki temu nie mamy siódemki dzieci, a mamy piątkę, bo dwójka dzieci już znalazła dom zastępczy. Jedno dziecko czeka na decyzję..., właściwie już ją ma, w przyszłym tygodniu będzie przeniesione do domu zastępczego, do rodziny zastępczej. Czwarte dziecko - myślę - w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Sytuacja pięknie się wyklarowała - mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, Magda Wiśniewska.



Dyrektor Wiśniewska podkreśla, że takie sytuacje się zdarzały i pewnie będą zdarzać w przyszłości.



- Jesteśmy oddziałem intensywnej opieki nad noworodkiem, nad wcześniakami. Te dzieci po prostu zajmowały miejsce; my się absolutnie ich nie wypieramy, my się nimi zajmowaliśmy, miały pełną opiekę, natomiast to nie jest oddział przeznaczony dla tak dużych dzieci - tłumaczyła.



Najstarsze dziecko przebywające na oddziale miało sześć miesięcy.



Pomóc może tworzenie domów zastępczych.