Kołobrzeskie korty nadal będą tylko (i aż) kortami

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeskie korty tenisowe bez handlu. Tak zdecydowali miejscowi radni, którzy nie chcą, by inne funkcje obiektu zdominowały sport.

Kołobrzeskie korty położone tuż przy nadmorskiej promenadzie są atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędnicy chcieli, by na ich terenie mógł powstać dwukondygnacyjny budynek, w którym możliwy byłby handel pamiątkami czy wyrobami rękodzielniczymi.



Na takie rozwiązanie nie zgodzili się radni, którzy podczas sesji Rady Miasta złożyli poprawki do przygotowanego przez magistrat projektu uchwały. Radny Dariusz Zawadzki z Kołobrzeskich Razem wskazywał, że wszystko z obawy o to, że korty przerodzą się po prostu w kolejny nadmorski bazar.



- Wolą większości rady będzie zabezpieczenie tego terenu, żeby nie odbywał się tam handel pamiątkami i podobnymi wyrobami, mówiąc wprost: żeby nie było tam chińszczyzny. Jesteśmy przeciwko jakiemukolwiek przeurbanizowaniu tego terenu - podkreślił.



Ostatecznie korty nadal pozostaną kortami. Radni wyrazili natomiast zgodę, by w tym miejscu funkcjonowała restauracja. Jej obecność będzie miała jednak wpływ na wysokość czynszu dzierżawnego, a już jesienią magistrat planuje ogłoszenie przetargu na wieloletnią dzierżawę kortów tenisowych.