Znany adwokat Przemysław W. znów zatrzymany. Jest wniosek o areszt [AKTUALIZACJA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Znany adwokat znów zatrzymany - dowiedziało się Radio Szczecin. Do zatrzymania doszło w środę. Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła o areszt.

W e-mailu do Radia Szczecin prokurator Anna Gawłowska-Rynkiewicz, rzeczniczka Prokuratory Regionalnej w Szczecinie potwierdza fakt zatrzymania na polecenie prokuratury Przemysława W.



Śledczy nie informują o powodach zatrzymania i czy zatrzymany usłyszał zarzuty.



Adwokat Przemysław W. już w marcu został aresztowany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Usłyszał wtedy cztery zarzuty.



Pierwszy dotyczy podejmowania działań przez podejrzanego wobec osoby odbywającej karę pozbawienia wolności, co skutkowało targnięciem tej osoby na własne życie.



Drugi dotyczy udzielania innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści osobistej.



Trzeci zarzut dotyczy nakłaniania innej osoby do podpalenia samochodu w celu wymuszenia na innej osobie określonych zeznań.



Ostatni zarzut dotyczy uszczuplenia podatku w kwocie co najmniej 330 tysięcy poprzez zatajenie rzeczywistych rozmiarów prowadzonej przez siebie działalności.



Na początku lipca szczeciński sąd uchylił część środków zapobiegawczych stosowanych wobec Przemysława W. po rozpoznaniu zażalenia pełnomocników adwokata na postanowienia prokuratury.



O sprawie mówił wtedy w Radiu Szczecin Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.



- Uznał, że na obecnym etapie postępowania nie ma powodów do tego, żeby stosować poręczenie majątkowe, zakaz opuszczenia kraju oraz orzekł, że nie jest zasadne w tym momencie stosowanie zakazu wykonywania zawodu przez podejrzanego i te środki zostały uchylone - powiedział Tomala.



Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się o 16 przed Sądem Rejonowym w Szczecinie.