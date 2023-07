Poezja Herberta w Radiu Szczecin

28 lipca minie 25. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta - autora takich tomów poezji jak "Struna światła", "Hermes, pies i gwiazda" czy "Pan Cogito". Dla upamiętnienia tej wyjątkowej dla polskiej kultury postaci w piątek w studiu S1 Radia Szczecin zostanie przedstawiony monodram zatytułowany "Ostatnie tango z Herbertem".

O swoim dziele i o tym, kim dla niego jest Zbigniew Herbert mówi Przemysław Tejkowski - autor monodramu. - Odkrywam w nim za każdym razem coś na nowo, bo to bardzo osobisty monodram. Zrobiłem go z osobistych powodów. Wracałam nim po siedmiu latach niebytności na scenie. Książę poetów, największy polski poeta. Człowiek, według Norwidowskiej definicji człowieka, wczesny, czyli ten, który wie dokładnie, po co go Bóg zesłał go na ziemię i jak ma czas wykorzystać.Wydarzeniu towarzyszyć będzie recytacja wierszy poety w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.- To nasza uczennica liceum ogólnokształcącego Julka Modrzejewska sama wybierze wiersz. Tym bardziej, że już ma pewne doświadczenie w prezentowaniu poezji Herberta - mówi dyrektor Jadwiga Jaworska.Organizatorami jutrzejszego wydarzenia są Radio Szczecin, Wojewoda Zachodniopomorski i szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Partnerem jest Enea SA.