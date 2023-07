Fot. Słuchacz Radio Szczecin Fot. Słuchacz Radio Szczecin

Ponad kilometr sięga korek, który powstał w alei Piastów - od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do placu Szarych Szeregów, gdzie wciąż trwa asfaltowanie nawierzchni przy wjeździe w aleję Wojska Polskiego.

Kierowcy przymusowo stoją tam nawet do 20 minut. Korek w Alei Piastów ogniskuje również na inne ulicę w centrum miasta, co skutecznie blokuje ruch pojazdów w godzinach szczytu.



Jest jednak szansa, że prace związane z wymianą asfaltu mogą zakończyć się do wieczora. - Do piątku powinny zakończyć się prace związane z wymianą nawierzchni na placu Szarych Szeregów przy wlocie w al. Wojska Polskiego. Wykonawca, kierownik robót przekazał informację, że jeśli dziś w drugiej części dnia, nie będzie opadów deszczu, to prace powinny się zakończyć jeszcze dziś - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Szczecińskich Inwestycji Miejskich.