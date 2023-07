Młodzi ze Szczecina już w Portugalii. Za kilka dni rozpoczną się ŚDM-y [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne

30-osobowa grupa ze Szczecina prowadzona przez salezjanów jest już w portugalskim Porto i przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży.

To tradycyjny czas Dni w Diecezjach, który poprzedza spotkanie z papieżem Franciszkiem. A te już od 1 sierpnia w Lizbonie. Na razie młodzież poznaje Portugalię i swoich rówieśników z innych krajów.



Młodzi, który przyjechali z parafii salezjanów w Szczecinie cieszą się z nowych doświadczeń. - Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Ludzie są bardzo otwarci, bardzo gościnni. Spędzamy czas z młodzieżą z Portugalii. Była msza w języku polskim. Ksiądz mówił kazanie po polsku, ale na tyle dobrze pokazywał pewne elementy, że wszyscy Portugalczycy zrozumieli, o co mu chodziło - mówią.



Salezjanin ks. Mariusz Wencławek mówi, że była modlitwa z wiernymi z parafii św. Marii Magdaleny w Porto. - Zwiedzaliśmy Porto i to był czas poznawania tego miasta i spotykania różnych grup, nie tylko z Polski, ale też z innych krajów. Spotkaliśmy grupy z Chile i Słowacji - dodaje proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie.



Za kilka dni grupa przeniesie się z Porto do Lizbony.