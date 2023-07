Próba wyniesienia grypsów przez adwokata. Wiemy, czego dotyczy śledztwo

Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego. Sprawa dotyczy próby wyniesienia grypsów od osadzonego w Areszcie Śledczym w Szczecinie przez adwokata Mikołaja Mareckiego, jednego z liderów Komitetu Obrony Demokracji.

Sprawę grypsów ujawnił dziennik "Super Express". Do zdarzenia miało dojść 16 czerwca. Z informacji Radia Szczecin wynika, że tego dnia adwokat Mikołaj Marecki spotkał się w Areszcie Śledczym w Szczecinie z osadzonym Gerardem M. oskarżonym z art. 263 kk, który dotyczy m.in. nielegalnego handlu bronią.W trakcie widzenia, adwokat otrzymał od osadzonego kopertę, którą schował do majtek. Znajdowały się w niej trzy listy z instrukcjami do osób przebywających na wolności. Strażnicy więzienni o próbie wyniesienie grypsów, powiadomili śledczych.Radio Szczecin ustaliło, że Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, wszczęła śledztwo w tej sprawie. Chodzi o usiłowanie utrudniania postępowania karnego, poprzez udzielenie pomocy sprawcy przestępstwa Gerardowi M., w uniknięciu odpowiedzialności karnej.