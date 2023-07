Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Autobusem komunikacji miejskiej przez strefę ochronną w Świnoujściu - takie rozwiązanie problemu części mieszkańców kurortu zapowiedział dzisiaj zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.

- Jest możliwość czasowego wprowadzenia transportu dla mieszkańców i turystów. Transportu nadzorowanego przez strefę, a więc z obszaru poza strefą do parkingu przy plaży, który - jak przypomnę - jest poza strefą - poinformował Bogucki.



Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku przedstawiciel rządu w regionie podjął decyzję o utworzeniu strefy ochronnej wokół świnoujskiego gazoportu.



Instalacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa w dobie wojny za wschodnią granicą. Ale oznaczało to zamknięcie ulicy Ku Morzu i problem z dojazdem do domów, plaży czy zabytków w dzielnicy Warszów.



Wcześniej, dwa tygodnie temu, wojewoda zdecydował o otwarciu leśnej ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej na plażę w tej części Świnoujścia.