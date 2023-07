Rolnicy u wojewody. Teraz rozmowa z ministrem. Czy będzie protest? [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Zgłosiliśmy postulat, by rozdzielić produkcję roślinną od zwierzęcej. Walczymy o to od czterech lat, jeśli przepisy się nie zmienią, zorganizujemy kolejny protest - mówią zachodniopomorscy rolnicy po spotkaniu w sprawie pomocy suszowej z wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim.

Głównym tematem rozmów były problemy hodowlane i pomoc rolnikom, których zbiory ucierpiały w trakcie suszy.



Nie ma oddzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej, więc większość rolników nie dostanie rekompensat. Zgłosiliśmy postulat, czekamy na efekty - mówią działacze zachodniopomorskiej rolniczej Solidarności.



- Od 2017 roku rolnicy hodowcy tak naprawdę nie dostali żadnej pomocy z wyjątkiem jednego roku ze względu na to, że mają produkcję zwierzęcą - mówi Łukasz Buchecik. - Ja jestem producentem bydła mlecznego. Na daną chwilę redukujemy stado, ponieważ nie mamy jak wyżywić.



- Hodowcy bydła, zwierząt mają pomniejszaną pomoc, mimo że mają duże straty - dodaje Emil Mieczaj.



- Słuszny jest postulat rozdzielenia. To da pewną możliwość dla tych rolników, którzy oprócz bydła, mają zboża - mówi Edward Kosmal. - Pytamy się, co z rolnikami, którzy faktycznie zajmują się tylko produkcją. Będziemy rozmawiali z panem ministrem, że sytuacja tych rolników jest bardzo trudna.



- Jeśli nie zostaną rozmowy poczynione w stronę, żeby rozwiązać ten problem i rozdzielić produkcję, to zaczniemy protesty - zapowiada Stanisław Barna.



Rolnicy są umówieni w piątek z ministrem rolnictwa na rozmowę "online", podczas której przedstawią swoje postulaty i problemy.