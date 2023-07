Od 1 sierpnia będą kursować autobusy na prawobrzeże Świnoujścia przez strefę ochronną przy terminalu LNG.

Dowiozą one mieszkańców i turystów do atrakcji i na plażę w Warszowie - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.Od 1 do 3 sierpnia autobusy kursować będą z węzła przesiadkowego do plaży na Warszowie co godzinę, od 9 do 18. Równolegle autobusy będą jeździć z węzła przesiadkowego dotychczasową trasą do plaży w Przytorze przez Podziemne Miasto.Pierwszy kurs o godz. 8.30.Oba kąpieliska będą prowadzone przez OSiR, będą to odcinki plaży strzeżonej.Osoby, udające się na plażę, muszą mieć przy sobie dowody tożsamości. Pasażerowie wjeżdżający w strefę ochronną będą podlegać kontroli przez służby.