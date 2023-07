Przejdzie 3000 kilometrów, by pomoc choremu chłopcu [ZDJECIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W zeszłym roku przeszedł 1500 km - z Zakopanego na Hel - i udało się uzbierać 9,5 miliona złotych na pomoc Zuzi chorej na SMA. W tym roku idzie dla Franka, który zbiera na szczepionkę przeciwko nawrotowi neuroblastomii 4. stopnia.

- Franek jest w trakcie reemisji, ale jeśli teraz podamy mu tę szczepionkę to ten nowotwór nie wróci, Franek będzie normalnie dorastał, będzie normalnym, zdrowym dzieckiem, dorosłym mężczyzną, który będzie mógł normalnie żyć - mówi Karol Zdrojewski z Pruszcza Gdańskiego.

W pomoc włączyła się Anna Trelińska, sołtys Klinisk Wielkich.

- Zobaczyłam wczoraj, że pan Karol dotarł do Goleniowa, stwierdziłam, że jeżeli będzie szedł w stronę Szczecina, to zaproszę go na gołąbki i kawę. Trzeba pomagać ludziom! - powiedziała.

Jeszcze dziś pan Karol dotrze do Szczecina, skąd po krótkiej przerwie wyruszy dalej na na południe.