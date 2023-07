Żołnierze "Dwunastki" na misji w Rumunii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowi żołnierze pożegnali starszych. W siedzibie 12. Brygady Zmechanizowanej miały miejsce dwie ważne uroczystości.

Pierwsza to złożenie przysięgi przez ochotników programu "Trenuj jak żołnierz". Teraz oficjalnie stanowią siły rezerwowe Wojska Polskiego.Druga to pożegnanie żołnierzy wyruszających na misję do Rumunii. Na placu zebrali się ich najbliżsi, aby ich pożegnać: - Jest troszeczkę smutku, ale jest też radość, jest nadzieja. - Mamy nadzieję, że tata szybko wróci do nas. - Dzieciaki już płaczą, my też płaczemy. - Jedną misję mam już za sobą, ale wtedy nie mieliśmy dzieci. Tym razem będzie więc inaczej.Misja ma na celu szkolenie oddziałów, ale i odstraszanie potencjalnych agresorów.Kontyngentowi dowodzi major Damian Gronek: - Rozpatrujemy ją na trzech płaszczyznach. W czasie pokoju jest to wykorzystywanie zdolności operacyjnych i ich rozwijanie, w czasie kryzysu to jest demonstracja siły, a w czasie konfliktu zbrojnego to obrona kolektywna - tłumaczył major.Misja stanowi również wzmocnienie sił NATO na wschodniej flance.