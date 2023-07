Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin] Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin] Fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin]

Od poranka mamy duże zmiany w komunikacji miejskiej w Szczecinie. Dotyczy to głównie Krzekowa i Pogodna.

To w związku z likwidacją pętli tramwajowo-autobusowej na Krzekowie.



Tramwaje linii numer 5 kursują od soboty na trasie Żołnierska - Wawrzyniaka. Tę trasę obsługiwać będą tramwaje dwukierunkowe. Na końcu ulicy Mickiewicza powstał tymczasowy przystanek, przy którym zatrzymują się składy. Jest tam specjalna zapora. Tam tramwaje zatrzymują się i wracają na Pogodno tym samym torem.



Duża zmiana w kursowaniu również tramwajowych "siódemek". Składy kursują na trasie Stocznia Szczecińska - Turkusowa, oznacza to że w ogóle nie jadą na Pogodno.



Autobusy linii numer 60 między przystankami „Taczaka” i „Zawadzkiego Kościół” - w obu kierunkach - kursować będą ulicami: Taczaka, Łukasińskiego, Czorsztyńską, Reduty Ordona, Wernyhory i Klonowica.



75 dojadą tylko do Osiedla Zawadzkiego, a nie jak wcześniej do pętli Krzekowo. Zmiany dotyczą również linii nocnych.



Zmieniła się także organizacja ruchu, na ulicach Mickiewicza, Wawrzyniaka i Bohaterów Warszawy na żółto wymalowane jest nowe oznakowanie.