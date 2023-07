Zalane ulice, problemy z przejazdem [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ulewa przeszła nad Szczecinem, zalane są ulice. Kierowcy mają kłopoty z przejazdem.

Kłopoty są między innymi na trasie Zamkowej, zalane są też Wały Chrobrego, informuje nasz słuchacz. - Wjechałem niedawno do Szczecina, przejechałem kilka kilometrów w korkach i generalnie taka ulewa, że Trasa Zamkowa nie nadąża odbierać wody i Gdańska też jest wodzie.



Na wielu ulicach wybiły studzienki kanalizacyjne. Tak jest między innymi na Pogodnie.

Uważać trzeba na Reduty Ordona, a także na Dąbrowskiego w stronę Kolumba, Staszica,

ale również w centrum, dodaje pan Mateusz, nas słuchacz. - Ostrzeżenie drogowe na drodze Bohaterów Warszawy, jadąc od strony Turzynu w stronę skrzyżowania z Jagiellońską. Studzienka do połowy wystaje, albo coś ciężkiego na to najechało i ona wyskoczyła. Połowa studzienki wystaje na całą swoją grubość. Najechanie na to może poważnie uszkodzić samochód.



Zalane są ulice w Podjuchach, problemy z przejazdem są między innymi pod mostem kolejowym. Tak samo jest na Kupczyka, w stronę Wołczkowa, zalana jest ulica Łady i 26 kwietnia.



Nadal obowiązuje ostrzeżenie pogodowe, opady będą wracać, przyjść może także burza, dodaje Synoptyk Ryszard Śliwiński. - Po południu szczególnie musimy się spodziewać przelotnych opadów deszczu oraz burz. I te burze będą już troszkę silniejsze, ponieważ porywy wiatru do około siedemdziesięciu kilometrów na godzinę i lokalnie może spaść około 20 milimetrów deszczu. Także ta sobota będzie trochę mniej przyjemna.