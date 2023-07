Zmiany w komunikacji miejskiej, mieszkańcy zaskoczeni

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]

Zmiany w komunikacji miejskiej zaskoczyły Szczecinian. Wszystko związane z likwidacją pętli na Krzekowie. Mieszkańcy wysiadali z tramwajów zdziwieni nowym rozkładem jazdy.

Na przystankach autobusowych rozmawiała z nimi Julia Nowicka. - Bardzo duże utrudnienia, bo teraz trzeba naokoło jechać. Trzeba sobie radzić. - Uważam, że są potrzebne zmiany. Gdyby nie zmiany miasto by się nie rozrastało oraz by nie było nowych tras. Uważam, że jest to potrzebne. - Nie wiem co się dzieje, dzisiaj chcieliśmy pojechać aż na tamten brzeg. To zajęło nam bardzo dużo czasu. - Jak musi tak być, to niech będzie - mówią szczecinianie.



Tramwaje linii numer 5 kursują od soboty na trasie Żołnierska - Wawrzyniaka. Siódemki kursują na trasie Stocznia Szczecińska - Turkusowa.



Zmieniła się także organizacja ruchu, na ulicach Mickiewicza, Wawrzyniaka i Bohaterów Warszawy na żółto wymalowane jest nowe oznakowanie.