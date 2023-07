Festyn strażacki w podkołobrzeskim Korzystnie [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Strażacki festyn w podkołobrzeskim Korzystnie. Na miejscu pojawiło się kilkadziesiąt jednostek OSP z regionu. Oberwanie chmury sprawiło jednak, że zamiast świętować, strażacy ruszyli do pracy.

To już piąta edycja festynu strażackiego zorganizowanego przez jednostkę OSP z Korzystna, która zaprasza do wspólnego świętowania strażaków ochotników z regionu. W tym roku na miejscu pojawiło się około 30 zastępów.



Strażacy przygotowali też atrakcje dla odwiedzających festyn - mówi Bogusław Grygiel z OSP Korzystno. - Mamy okazję trochę się faktycznie pobawić, pokazać troszkę naszym gościom, na czym ta nasza robota polega. Przy każdym samochodzie są strażacy. Oczywiście wszystko pokażą. Każdy tak naprawdę może podejść i dowiedzieć się wszystkiego o danym sprzęcie.



Niestety w związku z burzami, jakie przeszły nad regionem strażacy musieli przerwać świętowanie i ruszyć do pracy. Interweniowali m. in. W związku z wypadkiem kampera, który wpadł do rowy w Dygowie, czy z zalanymi ulicami na terenie Kołobrzegu i okolicznych miejscowości. Opady powoli ustają, a festyn ma być kontynuowany. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Czerwone Gitary.