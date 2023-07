Kibice Pogoni pomagają Robertowi Dymkowskiemu

Były napastnik szczecińskiej drużyny a ostatnio trener kobiecego zespołu Pogoni choruje na ALS/SLA stwardnienie zanikowe boczne. Najskuteczniejszy gracz portowej drużyny wspólnie z Marianem Kielcem, zdobywca 120 bramek zaapelował przed kilkunastoma dniami o pomoc finansową na leczenie i rehabilitację.

Na platformie zrzutka.pl trwa zbiórka pieniędzy dla byłego piłkarza Dumy Pomorza. Do pomocy przyłączyli się fani Pogoni ze Stowarzyszenia Kibiców Portowcy. Kibice przygotowali specjalną flagę z portretem Roberta Dymkowskiego i z autografami obecnych graczy i trenerów szczecińskiej jedenastki. Jak mówi jeden z pomysłodawców akcji i autor flagi Łukasz Lisowski sympatycy Pogoni chcieli i włączyli się do pomocy dla popularnego Dymka.- Chyba każdy zaczynał z Robertem Dynkowskim. Nie jednego dzieciaka wypchnął na boisko i biegał z tą dziesiątką narysowaną markerem. Taki był zamysł, zrobić flagę z wizerunkiem Roberta, zebrać podpisy całej drużyny i uruchomić to w aukcji. Myślę, że niszowa rzecz, drugiej takiej na pewno nie będzie. Mamy coś unikatowego, coś jedynego. Najprawdopodobniej w sobotę trafi na aukcję - mówi Lisowski.Jeszcze w sobotę specjalną flagę będzie można licytować na portalach internetowych kibiców Pogoni. Dochód z aukcji zostanie przekazany Robertowi Dymkowskiemu.