Studenci plotą siatki dla walczącej Ukrainy

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Grupa studentów z Ukrainy - ze szczecińskich uczelni - pomaga w pleceniu siatek maskujących dla walczących żołnierzy w Ukrainie.

Tworzą je w siedzibie szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Młodych ludzi jest wciąż stosunkowo mało, być może to się zmieni.



- Jesteśmy studentkami, będziemy pomagać naszym żołnierzom, plotąc siatki maskujące. To bardzo potrzebny im materiał. Choć jesteśmy tak daleko od domu, to chcemy być pomocne - opowiada jedna z dziewczyn.



Każdy Ukrainiec powinien w jakiś sposób pomagać swoim żołnierzom - dodaje inna studentka: - Każdy musi coś zrobić, aby pomóc walczącym na Ukrainie. Musimy zrobić wszystko co tylko możemy dla naszego zwycięstwa.



Zrobienie jednej siatki maskującej wielkości 4 metrów kwadratowych zajmuje kilka godzin.