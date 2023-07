Rodzinny Piknik Powstańczy w Urzędzie Wojewódzkim [ZDJĘCIA]

To doskonała okazja by zapoznać najmłodszych z historią walki o wolną Polskę - z okazji zbliżającej się 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Urząd Wojewódzki zorganizował Rodzinny Piknik Powstańczy - Cześć i Chwała Bohaterom 1944.

Na miejscu m.in. wystawa Rotmistrza Witolda Pileckiego, pokaz radioodbiorników z czasów wojny, ale także piosenki patriotyczne śpiewane przez harcerzy.- Jest pięknie, bo to jest kawałek historii. To dobrze, że coś się w tym naszym Szczecinie dzieje, ostatnio bardzo dużo. - To pamięć naszych rodziców, tata śpiewał "Jeszcze Polska nie zginęła". - Jestem bardzo zadowolony, bo mam trójkę wnucząt, zaraz będę dzwonił po nich, zawsze z dziadkiem wywieszają flagę. - Chcieliśmy syna zabrać, żeby poznał trochę historii. - To będzie dla nich kawałek lekcji historii. - mówią odwiedzający.Wiele różnych atrakcji i dla tych starszych, i dla tych młodszych, mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Po pierwsze warto przyjść, żeby pokazać, że pamiętamy, o powstańcach warszawskich, o tych, którzy ofiary złożyli za naszą ojczyznę, ale warto też przyjść, bo jest niedziela - można tutaj odpocząć rodzinnie, wspólnie w dobrej atmosferze.Piknik potrwa do godziny 17 w Ogrodzie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - wejście od ul. Szczerbcowej.