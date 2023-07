Ratowali życie, użyli defibrylatgora

źródło: https://www.facebook.com/WSPR.Szczecin Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

To małe i proste w użyciu urządzeniu, a może uratować życie - tak było w weekend w Międzyzdrojach. Chodzi o defibrylator AED. O interwencji informuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

W sobotę o poranku przechodnie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Natychmiast udzielili mu pomocy, wezwali pomoc i użyli AED, by przywrócić jego funkcje życiowe.



Udało się to zrobić z pomocą ratowników, którzy przyjechali na miejsce.



Mężczyzna śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala.