Szukasz pracy? Zostań strażnikiem

Jest praca w Szczecinie: Straż Miejska poszukuje nowych funkcjonariuszy. Do obsadzenia jest pięć wakatów.

By zostać strażnikiem trzeba mieć polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenia,

ukończone 21 lat i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu. Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy.



Strażnik na początku może zarobić 3800 złotych.



Oferty składać można do 21 sierpnia w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Klonowica.