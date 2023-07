Radni PiS krytykują rozwiązania komunikacyjne Szczecina [WIDEO, FOTO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Odcięcie komunikacyjne ulic Żołnierskiej i Mickiewicza od centrum Szczecina krytykują radni Prawa i Sprawiedliwości. W ich ocenie trwające aż 10 miesięcy prace na pętli Krzekowo nie sprzyjają mieszkańcom - mówi radna Agnieszka Kurzawa.

- W Szczecinie mamy chaos komunikacyjny - jeśli chodzi o tramwaje. Czas, aby pan prezydent Piotr Krzystek zaczął tę organizację ruchu wprowadzać tak, aby mieszkańcy mogli z niej swobodnie korzystać i aby ona była dostępna dla mieszkańców - apelowała Kurzawa.



Mieszkańcy od kilku dni wysiadają z tramwajów zdezorientowani. - To bardzo duże utrudnienie. Mieszkam przy Traugutta, trzeba jeździć dookoła. - Nie wiem, co się dzieje. - Chciałyśmy dziś pojechać na drugi brzeg Odry i zajęło nam to bardzo dużo czasu. - Trudno, jak musi tak być to niech będzie - komentowali.



O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Czekamy na odpowiedź.