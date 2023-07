Szczecińskie syreny zawyją na znak pamięci [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jutro o godzinie 17.00 włączone zostaną w Szczecinie syreny alarmowe. Upamiętnią 79. rocznicę Powstania Warszawskiego i jego bohaterów. Także żyjącą w Szczecinie sanitariuszkę - Janinę Kin.

- Wiedziałam, wiedziałam tyle, że pragnę, żeby była Polska. Żeby wrócili ci, co poszli na wojnę w 1939 roku. Tak jak mój tata, bardzo dużo z rodziny wujków poszło na wojnę. Wszystkie ciocie były samotne, zostały w Warszawy z dziećmi - opowiadała Kin.



Również jutro - w godzinie W - organizatorzy stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera" złożą kwiaty na grobach Powstańców Warszawskich na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.



- My jesteśmy z nimi przez cały rok. Odeszła nam dzisiaj pani z powstania z Warszawy, kolejna osoba, która z nami była na wyjazdach wakacyjnych. Dlatego my się spieszymy, jesteśmy cały rok, a w ten dzień chcemy być na cmentarzu, pożegnać się, uczcić pamięć tych, co odeszli. Pana Piszczka, który szedł na pomoc walczącej Warszawy. Mamy pana Koryckiego. Tych powstańców, tych grobów jest naprawdę dużo. Tych grobów jest tak dużo, że chcemy zapalić ten symboliczny znicz o 17:00. Stanąć chwilę, pomodlić się za tych wszystkich powstańców i ludność cywilną, która tak bardzo mocno ucierpiała - podsumował Tomasz Sawicki, założyciel i prezes stowarzyszenia.



Przypomnijmy, że w Szczecinie działało Koło Powstańców Warszawskich przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.