Mieszkańcy piszą do wójt. Chcą dostępu do lasu i Odry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chcą dostępu do lasu i Odry - mieszkańcy Kamieńca, w gminie Kołbaskowo piszą w tej sprawie do wójt Małgorzaty Szwarc.

Na terenach nadodrzańskich znajdujących się w ich miejscowości utworzony został rezerwat przyrody. A to oznacza m.in. zakaz zbierania owoców i łowienia ryb.Chodzi przede wszystkim o dostęp do drogi łączącej wieś z brzegiem Odry oraz tereny wypoczynkowe.- W tej chwili jesteśmy w trakcie pisania pisma, aby pani wójt Małgorzata Szwarc wstawiła się za nami i napisała w naszym imieniu pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żebyśmy mogli korzystać z tej drogi, która kiedyś była starym Szlakiem Bielika i żeby te tzw. miejsce wypoczynkowe, żeby tam zorganizować - mówi sołtys Kamieńca Angelika Nazimek.Rezerwat został utworzony w lutym ze względu m.in. na gatunki roślin będące pod ochroną.