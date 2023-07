Kołobrzeskie targowisko ze sporym poślizgiem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Prace przy przebudowie kołobrzeskiego targowiska zostały zakończone, ale nie będzie ono otwarte w terminie. Handlujący i klienci muszą poczekać jeszcze miesiąc.

Remont kołobrzeskiego targowiska trwał od listopada. Miał się zakończyć w czerwcu, ale z powodu trudności z gruntem i koniecznych prac dodatkowych, nowe otwarcie zaplanowano na 1 sierpnia.



Wiadomo jednak, że i ten termin nie zostanie dotrzymany. Chociaż Andrzej Staszak, dyrektor Zieleni Miejskiej zaznacza, że wszystkie prace budowlane się zakończyły, to tym razem na przeszkodzie stanęły sprawy proceduralne: - Mamy pozwolenie na użytkowanie, teraz czekamy na odbiór. To czysto formalne sprawy.



W efekcie kupcy działający obecnie na tymczasowym targowisku nie mogą rozpocząć przeprowadzki, a Zieleń wydzierżawiła już większość miejsc na nowym obiekcie. - Wszystko zostało sprzedane, dosłownie parę miejsc zostało. 80 procent jest sprzedane - podkreśla Staszak.



Na nowe targowisko kołobrzeżanie czekali kilkadziesiąt lat, a nowy termin otwarcia to 1 września. Koszt całej inwestycji to prawie 8 mln zł.