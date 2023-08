Od dziś będą kursować autobusy na prawobrzeże Świnoujścia przez strefę ochronną przy terminalu LNG. Dowiozą one mieszkańców i turystów na plażę w Warszowie.

Autobusy linii 1 kursować będą z węzła przesiadkowego do plaży na Warszowie co godzinę od 9 do 18.Równolegle autobusy będą jeździć z węzła przesiadkowego dotychczasową trasą do plażyw Przytorze przez Podziemne Miasto.Oba kąpieliska będą prowadzone przez OSiR, będą to odcinki plaży strzeżonej.Osoby udające się na plaże muszą mieć przy sobie dowody tożsamości.Pasażerowie wjeżdżający w strefę ochronną będą podlegać kontroli przez służby.