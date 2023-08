Wspominamy Powstanie Warszawskie

W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17 - w godzinę W - zawyją w Szczecinie syreny alarmowe.

W tym samym czasie w Katedrze św. Jakuba rozpocznie się msza święta i zostaną złożone kwiaty w kaplicy Armii Krajowej.Janina Kin, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim była zdziwiona okrucieństwem Niemców podczas Powstania Warszawskiego.- Łapali nas jak zwierzęta. Byłam zaskoczona. Na Kresach się mówiło, że Ruscy to tacy i tacy, ale Niemcy to kultura, to państwo: Wagner, Beethoven, pisarze... - powiedziała.Oni walczyli o wolność - o Powstańcach Warszawskich mówi organizator Paczki dla Bohatera, Tomasz Sawicki.- To był największy nasz zryw w czasie II wojny, Polacy czekali, zresztą sami powstańcy mówią, że to była dla nich wyczekiwana chwila radości i mimo tego, że było tyle cierpienia i bólu, to był czas, w którym byli wolni - zaznaczył.Organizatorzy akcji Paczka dla Bohatera złożą kwiaty na grobach Powstańców Warszawskich na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.Po mszy św. w Katedrze bezpłatny koncert da zespół Mazowsze.