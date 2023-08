Mieszkańcy Krzekowa boją się powtórki z przeszłości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przestraszeni mieszkańcy Szczecina ustawiają pod domami worki z piaskiem. Na ulicach Pogodna i Krzekowa deszcz przypomina o powodzi, która miała miejsce trzy lata temu.

Mimo upływu czasu, szczecinianie obawiają się powtórnego zalania, bo jak mówią, infrastruktura przeciwpowodziowa nie uległa poprawie. W ubiegłą sobotę posesje znów zostały zalane.



Mieszkańcy zgłaszają za małą przepustowość rur do rzeczki Bukowej oraz brak czyszczenia studzienek kanalizacyjnych. - Jak woda mi wleci na ogród, to wlewa do domu. Makabra jest, W ten weekend też tak było. Zrobiliśmy zapory, deski, ale zawsze gdzieś woda przejdzie. Jest niebezpieczeństwo. Były pisma, protesty, zapytania, ale kompletnie nic się nie zmieniło - mówią mieszkańcy.



Temat zapobiegania powodziom został poruszony na poniedziałkowej konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Radny Maciej Ussarz mówi: to nie jest wina klimatu.



- Nie tylko ja, ale myślę, że mieszkańcy mają wrażenie, że pan prezydent Krzystek za wiele nie zrobił od 2021 roku. Jedno, co u pana prezydenta się zmieniło, to mam wrażenie, że podejście. Przestali mówić, że to powodzie stulecia. Zaczęli argumentację, że mamy złą infrastrukturę deszczową, nieprzygotowaną - mówi Ussarz.



Poprosiliśmy o komentarz rzecznika Urzędu Miasta. Czekamy na odpowiedź.