"Przelej krew" w rocznicę Powstania Warszawskiego. To akcja oddawania krwi, jaka 1 sierpnia odbywa się w całym kraju.

Oddawanie krwi w okresie letnim jest tym bardziej ważne, że jej brakuje - mówi Jarosław Kaczmarczyk, który dziś odwiedził stację krwiodawstwa. - Zbieżność dat jest czymś miłym i motywującym. Nawet, jeżeli komuś nie chciałoby się tego robić, albo dotychczas tego nie robił. Jeśli pomyśli sobie o tym, że inni ludzie przed nami dokonywali rzeczy większych niż proste pójście w czasie pokoju. Że byli inni przed nami, którzy robili rzeczy wymagające poświęcenia, ofiary i to takiej dosłownej. Nie że stracą pół litra krwi, ale całe życie oddadzą. Ta krew to rzecz, której nigdy nie jest za dużo.Krew można dziś było oddać w wielu miastach województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy akcji oprócz tradycyjnej czekolady dostawali też koszulki z Polską Walczącą. - Oddaję krew, bo to szczytny cel. Krew jest częścią nas, którą możemy oddać. Nie da się jej wyprodukować. Tylko człowiek swoim osobistym wkładem może oddać krew i składniki, które przydają się w ratowaniu chorych i cierpiących.Akcję "Przelej krew" w rocznicę Powstania Warszawskiego zorganizowała Fundacja Patriotyczna imienia Witolda Pileckiego.