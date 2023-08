Oficjalne uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego przed katedrą Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Szczecina uczcili pamięć Powstańców Warszawskich. W mieście zabrzmiały syreny, a na placu przed Katedrą Św. Jakuba odbyły się oficjalne uroczystości, w których wziął udział między innymi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Dzisiejszy dzień to przede wszystkim dzień zwycięstwa. Jakkolwiek to może dziwnie zabrzmieć dla niektórych, bo przecież powstanie przegrało w sensie militarnym i w sensie politycznym, ale to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że jest nas tak wielu, że wśród nas są powstańcy, żołnierze Armii Krajowej, którzy 79 lat temu walczyli o wolną i niepodległą i że żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Polsce. To jest zwycięstwo.Szczególne miejsce w obchodach powstańczej rocznicy zajęli także żołnierze WOT, którzy uformowali żywy znak Polski Walczącej.- To jest jedna z najważniejszych chwil w roku. Wojska Obrony Terytorialnej jako formacja wyrosły na Armii Krajowej. Te ich tradycję z dumą dziedziczymy. Bycie tu, w tym miejscu o godzinie "W" to jest po prostu zaszczyt - mówi Marcin Górka, rzecznik 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.Po godzinie 17 w szczecińskiej bazylice odbyła się Msza Święta, a następnie koncert zespołu Mazowsze z repertuarem powstańczym.