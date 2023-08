Szczecinianie upamiętnili wybuch Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jak co roku 1. sierpnia o godzinie 17 szczecinianie upamiętnili wybuch Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości na Placu Szarych Szeregów wybrzmiały syreny i klaksony, a zebrani odpalili race.

- Co oznacza 1 sierpnia? Historia, oddanie czci poległym, walczącym o wolną Polskę i trzeba oddać im szacunek. - Dla mnie jest najważniejszy na całym świecie. Bo to jest chwała Polaków, rodaków. - Musimy pamiętać o tym wszystkim przede wszystkim tu być, żeby ci młodzi, którzy tutaj stoją, nie zapomnieli - mówią szczecinianie.Powstanie Warszawskie miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie z woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej).Powstanie, planowane na kilka dni, upadło trzeciego października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tysięcy do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów.Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.