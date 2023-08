"Rocznica Powstania Warszawskiego jest dobrym momentem aby przypomnieć o reparacjach" [WIDEO]

Powstanie Warszawskie, którego rocznicę rozpoczęcia dzisiaj obchodzimy, skapitulowało 3. października. Kilka dni później rząd III Rzeszy wydał rozkaz zburzenia miasta. Wedle szacunków nawet 84 procent zabudowy lewobrzeżnej Warszawy zostało zniszczone podczas i po powstaniu. Te wydarzenia są idealnym przykładem tego, dlaczego Niemcy powinni wypłacić Polsce reparacje za II Wojnę Światową - mówi poseł PiS, Artur Szałabawka.

- Warszawa jest bardzo dobrym przykładem na to, że Niemcy niech nam oddają pieniądze. Ile istnień ludzkich, zgliszczy, zniszczeń i tego wszystkiego to jest bardzo dobry przykład. Nie dość, że Powstanie Warszawskie, dzięki któremu mamy teraz wolność, możemy teraz tutaj wszyscy stać, pokazało, co nam niemiecki, tzw. demokratyczny teraz naród zrobił - mówi Szałabawka.Wedle zeszłorocznego raportu, przygotowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce, straty poniesione przez Polskę szacuję się na kwotę ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych.