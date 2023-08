"Będziemy co roku o nich myśleć" [WIDEO, ZDJĘCIA]

W ciszy i spokoju oddali hołd powstańcom - członkowie Stowarzyszenia "Paczka Dla Bohatera" złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach Powstańców Warszawskich na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

My oddajemy co roku hołd naszym bohaterom, mówią Romuald Chudzik i Krzysztof Pertkiewicz ze Stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera". - Ja też jestem opozycjonistą z grudnia 70 i z sierpnia 80, także zawsze pamiętamy o tych, co walczyli o wolność Polski. - W województwie zachodniopomorskim zostało ich 9 w Szczecinie 5. Większość, która przybyła tutaj po wojnie, niestety znajduje się już tutaj, m.in. na kwaterze kombatanckiej. - W tym roku chcieliśmy to uczcić, tak godnie, uczciwie, spokojnie na cmentarzu, zapalić znicze, złożyć kwiaty. - Chodzi o czas, znicze to jest kilka złotych, ale żeby znaleźć czas w środku tygodnia po pracy, pamiętać, przygotować się do tego, skrzyknąć tak jak my tutaj w kilka osób. - Zawsze będziemy co roku o nich myśleć.





W sobotę o godz. 14.00 Stowarzyszenie "Paczka Dla Bohatera" organizuje kiermasz charytatywny przy ul. Sambora 4 w Szczecinie, podczas którego odbędą się spotkania z Powstańcami Warszawskimi. Zebrane środki przeznaczone zostaną na paczki dla kombatantów i turnusy rehabilitacyjno-medyczne.