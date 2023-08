Dobra wiadomość dla zaopatrujących się w opał na zimę

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Chociaż do sezonu grzewczego pozostało jeszcze kilka miesięcy, to wiele osób już teraz myśli o tym, jak zapewnić sobie opał na zimę.

Składy węgla działają i mają dobrą wiadomość - ceny są dużo niższe, niż w ubiegłym roku.



W ubiegłym roku kryzys na rynku surowców opałowych wywołała wojna na Ukrainie, a sytuację ratować musiał rządowy program dotyczący zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.



Obecnie węgla na składach w naszym regionie nie brakuje, a jego cena jest o wiele niższa od ubiegłorocznej. Krzysztof Demidziuk z kołobrzeskiego składu opałowego potwierdza, że sytuacja w nadchodzącym sezonie grzewczym będzie o wiele bardziej korzystna dla klientów.



- Ubiegłoroczne ceny kształtowały się na poziomie od 3 do 4 tys. zł. W tym roku jest to poniżej 2 za tonę "orzecha". Jest tendencja spadkowa i może jeszcze się trochę obniżyć stawka. Ja mam nadzieję, że będzie taniej, bo im tańszy jest towar, tym większy jest jego odbiór przez klienta - dodał Demidziuk.



Krzysztof Demidziuk mówi, że węgla w sprzedaży otwartej nie brakuje. Obecnie ma 20 ton węgla w sprzedaży otwartej, problemy z dostawami to przeszłość, a w jego składzie nadal można kupić także surowiec na preferencyjnych warunkach w ramach rządowego programu.