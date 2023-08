Nowa inwestycja Politechniki Morskiej. Wszystko będzie w jednym miejscu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przy ulicy Willowej ruszyła budowa nowego budynku dla Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Będą tam sale wykładowe i laboratoria Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej. - Budynek powstaje na skarpie, właśnie trwają prace ziemne - mówi dziekan wydziału Maciej Kozak. - Ze względu na ukształtowanie terenu i skarpę, będzie to budynek dwukondygnacyjny. Kondygnacja wyższa będzie nadbudowana na kondygnację niższą, która będzie na całej długości.



Dzięki nowej inwestycji, wszystkie sale i laboratoria wydziału znajdą się w jednym miejscu.

Dotychczas część była przy Wałach Chrobrego.



- Do tego budynku planujemy przenieść nasze laboratoria i pomieszczenia socjalne oraz wszystkie towarzyszące warsztaty i magazynki z Wałów Chrobrego. Łącznie to będzie 26 laboratoriów, dwie sale wykładowe, sześć pomieszczeń socjalnych. Rozbudowujemy się, bo z 800 metrów kwadratowych, które mamy tam, w tym budynku, hali będzie ponad tysiąc metrów do naszej dyspozycji - dodaje Kozak.



Budowa nowego budynku Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki ma zostać zakończona na początku 2025 roku.