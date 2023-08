Jak spadnie większy deszcz, lepiej unikać tej drogi. Mieszkańcy się skarżą [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mieszkańcy ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie po raz kolejny skarżą się na niedrożną kanalizację deszczową.

Podczas silnych opadów woda stoi na jezdni, co doprowadza do regularnego zalewania ich posesji. Wtorkowe deszcze po raz kolejny doprowadziły do sytuacji gdy kierowcy, chcąc przedostać się przez Batalionów Chłopskich, musieli jechać po chodniku.



- Zgłaszaliśmy już ten problem wielokrotnie, niestety nieskutecznie - mówi mieszkaniec Zdrojów Mirosław Szczerbak. - Jak to jest, że poziom chodników jest poniżej poziomów jezdni? Powoduje to niszczenie chodników, a w czasie deszczów samochody jeżdżą po chodniku. ZWiK ma oddział w Zdrojach. Samochód do czyszczenia kanalizacji jest w Zdrojach. Wystarczy dwie minuty i podjechać.



Pytania mieszkańców dotyczące sytuacji na ulicy Batalionów Chłopskich w Zdrojach skierowaliśmy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.