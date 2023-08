Nowa droga w gminie Dobrzany [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin]

Mieszkańcy wsi Szadzko w gminie Dobrzany mogą cieszyć się nową drogą. W środę oddano tam do użytku ponad kilometr zmodernizowanej, asfaltowej drogi.

Jeszcze do niedawna mieszkańcy Szadzka, Odargowa, Sierakowa i Lutkowa korzystali z dróg polnych, które przez ponad 50 lat nie były modernizowane. Od dziś drogi w tych miejscowościach, są już utwardzone i posiadają asfaltową nawierzchnię.



Droga w Szadzku to tylko część inwestycji, w ramach której w gminie Dobrzany, przebudowano ponad trzy kilometry dróg. Według Pawła Filipa, burmistrza Dobrzan, nowe drogi pomogą w dalszym świadczeniu przez gminę przewozów dzieci do szkoły.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podkreślił, że zrealizowanie tej inwestycji w zaledwie kilkanaście miesięcy to dowód na to, że współpraca między samorządem a władzami centralnymi, może i powinna być skuteczna w poprawianiu jakości życia obywateli, nie tylko mieszkańców dużych miast, ale również Polaków żyjących na terenach popegeerowskich.



Projekt został w 95 procentach zrealizowany ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wartość inwestycji wyniosła ponad 4 miliony złotych.