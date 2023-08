Pijany przyszedł na egzamin na prawo jazdy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany, próbował zdać egzamin na prawo jazdy. 40-latek miał promil alkoholu w organizmie. To historia z koszalińskiego WORD-u.

Do zdarzenia doszło w środę o poranku. Woń alkoholu od mężczyzny wyczuł egzaminator i wezwał policję.



Kursant nie wyjechał z placu manewrowego. Nie dość, że nie zdobędzie prawa jazdy, to będzie miał jeszcze kłopoty. Bo za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami.