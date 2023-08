Orkiestra z Goleniowa wróciła z USA. Prawie wskoczyli na podium [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Linie lotnicze nie spakowały ich bagaży, zagrali na wypożyczonych instrumentach, bez nut - z pamięci - mimo przeciwieństw losu otarli się o podium.

Orkiestra z Goleniowa "Wood & Brass Band" wróciła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie reprezentowała województwo zachodniopomorskie na arenie międzynarodowej w finałach Mistrzostw Świata Organizacji Marszowych i Zespołów Pokazowych. Brali udział w czterech kategoriach. We wszystkich konkurencjach wzięło udział około 30 zespołów z całego świata.



- Najwięcej punktów uzyskaliśmy w kategorii koncertowej, zajęliśmy czwarte miejsce - mówi Krzysztof Sypień, prowadzący Młodzieżową Orkiestrę z Goleniowa. - Zaskoczenie dla nas było bardzo duże, bo w tej konkurencji wzięliśmy udział stety, niestety na wypożyczonych instrumentach, gdyż nasze nie doleciały z nami do Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że linie lotnicze nie spakowały ogromnej liczby naszych bagaży. Młodzież trzymała w dłoniach instrumenty, na których nigdy wcześniej nie grała, a to duże wyzwanie zagrać na instrumencie, którego się nie zna.



W drugim etapie podroży orkiestra pojechała do Nowego Jorku, gdzie wystąpiła dla tamtejszej Polonii m.in. w Konsulacie Generalnym RP, ale nie tylko, bo zagrali również spontaniczny koncert w samym centrum Nowego Jorku na Times Square - mówi Paulina Waluś, instruktorka sekcji tanecznej. - Co było w ogóle nieplanowane, co było wspaniałym przeżyciem, że zrobiliśmy flash mob w samym sercu Nowego Jorku, na Times Square. Zrobiliśmy to jako pierwsi w ogóle na Times Square. Flash mob, czyli taki spontaniczny koncert. Wszyscy się dołączyli, świetnie bawili, a my najbardziej.



Orkiestra z Goleniowa w przyszłym roku weźmie udział w Finale Mistrzostw Świata Orkiestr w Niemczech w mieście Rastede.