Prezentacja Świtu Skolwin [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Duma Północy w Ogrodach Śródmieście. Piłkarze Świtu spotkali się dziś z kibicami, sponsorami oraz radnymi w centrum Szczecina. Na scenie odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Świtu Szczecin.

- My się bardzo cieszymy, że mogliśmy się tutaj zaprezentować coraz liczniejszej publiczności. Bardzo dużo nowych zawodników w zespole, tak naprawdę nowa drużyna, więc fajnie, że mogliśmy taką formą się zaprezentować. Nowy sezon, nowe stroje, nowe nadzieje. Mam nadzieję, że to wszystko będzie jakimś dla nas otwarciem fajnym i że finalnie coś spektakularnego osiągniemy w tym sezonie - mówi piłkarz.



W przerwie letniej w ekipie trenera Piota Klepczarka doszło do sporych zmian kadrowych. Szczeciński klub pozyskał 12 nowych piłkarzy, których fani ekipy ze Skolwina mogli poznać podczas środowej prezentacji. A już w piątek gracze trenera Piotra Klepczarka zaprezentują się na boisku. W inauguracyjnym meczu 3 ligi piłkarze Świtu zmierzą się z Sokołem Kleczew o godzinie 18 na stadionie przy Stołczyńskiej w Szczecinie.