"Byliśmy na Mszy Świętej. Było mega". Młodzi czekają na spotkanie z papieżem [ZDJĘCIA]

Papież Franciszek od środy jest w Lizbonie a w czwartek po raz pierwszy spotka się z uczestnikami 37. Światowych Dni Młodzieży.

Jest tam też grupa ze Szczecina, która we wtorek uczestniczyła w mszy św. inaugurującej święto, a dziś już nie może doczekać się spotkania z Ojcem Świętym.Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie trwają w najlepsze. We wtorkowej mszy św. rozpoczynającej spotkanie w Portugalii uczestniczyło ponad 150 tysięcy osób.- Kapłani podczas mszy modlili się w intencji zebranych przed ołtarzem tysięcy młodych ludzi prosząc dla nich o łaskę wytrwania, aby pomimo tego, co dziś proponuje im świat, potrafili zachować w sercu doświadczenie Boga, doświadczenia wiary i jednocześnie chcieli się dzielić tym z innymi - mówi salezjanin ze Szczecina ks. Mariusz Wencławek.Maria jest pierwszy raz na Światowych Dniach Młodzieży. - Byliśmy pierwszy raz na tym stadionie na Mszy Świętej i było mega. Nie do końca rozumiałam wszystkie słowa, bo nie miałam radia, ale to było fajne przeżycie. Trochę niezwykłe, jak Komunię Św. rozdawały kobiety. Nie mogę się doczekać dziś, kiedy będzie papież. Co nam powie, jakie słowo nam przekaże. Chciałabym dostać jego podpis na mojej czapeczce - mówi Maria.Przemówienie Ojca Świętego w Parku Edwarda VII w czwartek przed 18.