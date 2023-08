Kolejny krok do powstania obwodnicy Człopy, w powiecie wałeckim. Inwestycja otrzymała decyzję środowiskową.

Wiemy już, który wariant przebiegu trasy został wybrany. Do wyboru było pięć głównych propozycji. Wybrana została ta o długości 5 km.



Będzie to jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu. Nowa trasa ominie od zachodu Człopę i połączy się z obecną DK22, około 150 metrów na południe od granic obszaru zabudowanego.



To ostatnia z łącznie 9 inwestycji z rządowego Programu budowy "100 obwodnic w Zachodniopomorskiem", dla której wydano decyzję środowiskową.