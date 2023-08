Oskarżony o zabójstwo obywatel Ukrainy przed sądem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ruszył proces Ukraińca oskarżonego o zabójstwo.

Do zdarzenia doszło w czerwcu zeszłego roku.



Według prokuratury oskarżony Wiaczesław P. miał wielokrotnie pchnąć nożem znajomego z pracy, Oleksandra T. Zdarzenie miało mieć miejsce, kiedy pokrzywdzony w środku nocy wraz z byłą żoną oskarżonego przyszli pod jego mieszkanie.



W akcie oskarżenia mowa jest o 27 ciosach nożem zadanych Oleksandrowi T. Podczas rozprawy oskarżony twierdził, że to pokrzywdzony pierwszy go zaatakował oraz, że po wyrwaniu noża z rąk napastnika, próbował się bronić. Wiaczesław P. nie przyznaje się do winy, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.