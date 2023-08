To panika tak podbijała ceny węgla

Nakręcanie paniki podbijało ceny węgla - tak obecną sytuację na rynku surowca komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Przypomnijmy, że o tej porze ubiegłego roku za tonę węgla trzeba było zapłacić nawet 4 tysiące złotych. Teraz tona kosztuje około 1,5 tysiąca złotych.Gdyby posłowie opozycji nie nakręcili spirali paniki, to ceny w ubiegłym roku nie były takwysokie - skomentował poseł PiS Leszek Dobrzyński: - Kiedy ceny galopowały w górę, przypomnijmy sobie kto podbijał panikę i mówił, że będzie katastrofa, będą zimne domy, Polacy będą marzli, a nawet zamarzali... Ja bym się zapytał, czy budowanie tej paniki nie przyczyniło się do wzrostu cen i nie spowodowało, że wielu Polaków zapłaciło więcej za węgiel.Warto dodać, że lipiec był też pierwszym miesiącem hamowania inflacji, kiedy to ceny produktów i usług spadły o 0,2 proc.