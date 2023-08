Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Korek na trasie S3, na wysokości Klinisk doszło do pożaru.

Słuchacze dzwonią do nas w sprawie utrudnień na trasie: - Jedziemy właśnie w stronę Szczecina, po zjeździe na Chociwel, w stronę morza tworzy się bardzo duży korek. Jest straż pożarna, stoi jakaś cysterna na poboczu. Coś się widać wydarzyło... Warto pomyśleć o innej drodze.



