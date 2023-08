Część pływającego doku jeszcze w tym roku

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Jeszcze w tym roku zostanie zwodowana pierwsza część doku pływającego budowanego przez Stocznię Szczecińską Wulkan dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Będzie to jedna trzecia doku. - Kolejne dwa bloki są budowane - mówi prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Marek Opowicz. - Dok jest w trakcie budowy i zostanie oddany zgodnie z kontraktem, który został podpisany z odbiorcą, czyli z grupą Funduszu Rozwoju Spółek i Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Jesteśmy na etapie budowy konstrukcji kadłuba. Szykujemy się do scalania i wodowania pierwszego modułu tego doku, bo ze względu na jego gabaryty, będzie się dzielił do wodowania na trzy moduły, które będą następnie scalane na wodzie.



Dzięki temu kontraktowi, stocznia odbudowuje swoje możliwości produkcyjne. - Należało odbudować możliwości produkcyjne. Co za tym idzie, należało stworzyć, de facto od nowa, zespoły, zarówno konstruktorów, technologów, jak i pracowników produkcyjnych, łącznie z bezpośrednim nadzorem produkcyjnym, bo to nie było w sposób wystarczający rozwinięte do wykonywania dużych prac - mówi Opowicz.



Nowy dok dla Gryfii będzie miał 235 metrów długości i 47 metrów szerokości. Stocznia Szczecińska Wulkan zapowiada, że nie bedzie to ostatni dok wybudowany w stoczni.