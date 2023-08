Nie podgrzeją murawy w Kołobrzegu. Przetarg unieważniony

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nie dojdzie do wymiany murawy i podgrzania płyty na stadionie im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu.

Przetarg na inwestycję, która miała w ekspresowym tempie rozpocząć się już w sierpniu, został unieważniony.



Chociaż do Urzędu Miasta w wyznaczonym terminie zgłosiła się firma, która chciała się podjąć prac związanych z wymianą i podgrzaniem murawy na kołobrzeskim stadionie, to na przeszkodzie stanęły pieniądze. Urzędnicy zakładali kwotę 5,2 mln złotych, natomiast wykonawca oczekiwał prawie 5,5 mln złotych. Magistrat podjął więc decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego.



Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu zaznacza, że miasto nie porzuca planów dotyczących stadionu, lecz liczy na wsparcie środków rządowych. - Otwiera się nowa edycja Polskiego Ładu. Będzie można pozyskiwać środki również i na takie cele. W związku z tym zamierzamy złożyć wniosek w ogóle o modernizację stadionu - mówi Kujaczyński.



Plany modernizacji obiektu związane są z aspiracjami piłkarskiej Kotwicy, która celuje w awans do I ligi. Poza samym systemem podgrzewania boiska, konieczne jest także jego podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego. Stadion musi przejść również modernizację techniczną, głównie pod kątem sieci energetycznej. Całość może kosztować około 7 mln złotych.