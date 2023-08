Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin] Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

Proces dekomunizacji musi trwać, będziemy naciskać na władze regionalne - mówił przed rozbiórką komunistycznego pomnika w Dąbiu szczeciński radny Dariusz Matecki.

Chodzi o znajdujący się przy ul. Emilii Gierczak monument "Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia", którego prace rozbiórkowe rozpoczęły się dziś o godzinie 14.

Problem w tym, że nigdy żadnego wyzwolenia nie było, a na tę rozbiórkę trzeba było czekać latami.



- Dopięliśmy swego, dzisiaj po czterech kadencjach Prezydenta Miasta Piotra Krzystka - ten pomnik znika - mówi szczeciński radny Dariusz Matecki. - Dziękujemy IPN-owi, że usuwa dziś ten pomnik, ale apelujemy do IPN-u, aby dokończyć dzieła i żeby żaden pomnik rosyjskiego żołnierza na Pomorzu Zachodnim nie stał.



Wreszcie ten pomnik znika z mapy Szczecina - mówi Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej Witolda Pileckiego. - Nie dopuśćmy do tego, by nadal gloryfikowano tych, którzy przynieśli tylko pozorną wolność w Polsce, a którzy tak naprawdę przynieśli grabieże, gwałty, wyniszczenie ludności, zniszczenie także tego miasta. Z tego miasta sowieci ukradli kilkanaście tysięcy wagonów przeróżnych dóbr.



W miejscu sowieckiego monumentu może stanąć pomnik generała Władysława Andersa.